«Ему придётся ответить за всё»: Дацик — о мести Емельяненко, клоунаде до выхода на ринг и правильном пути

Александр Емельяненко выглядит бодрым и подтянутым, но в очном противостоянии почти не имеет шансов на успех. Об этом в интервью RT заявил боец Вячеслав Дацик. Он пообещал заставить соперника ответить за все оскорбления и закончить поединок досрочно. Также спортсмен рассказал, как знакомство с супругой коренным образом изменило его жизнь, и объяснил, почему рождение дочери дало ему новую мотивацию в карьере.

— Известный промоутер Владимир Хрюнов сказал: «Дацик — герой своего коммьюнити. Человек, который влюбился и изменил собственную жизнь». Встреча с супругой действительно сильно повлияла на вас как человека?

— Знаете, отвечу вам так: благодаря Вике я не сижу в тюрьме. И уже этим всё сказано. Сложно понять, почему это произошло, но после встречи с женой я полностью остепенился и перестал вести прежний весёлый образ жизни. Что-то щёлкнуло в голове, и я понял: дальше так продолжать нельзя, пора меняться.

— Почему решили сделать супругу ещё и своим менеджером?

— Считаю, у неё это отлично получается. Она взяла на себя все организационные моменты и прекрасно занимается ими, а я сосредоточен на спорте.

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— В прошлом году у вас родилась дочь. Это усложнило жизнь в плане режима, графика, нормального сна?

— Сон — отдельная больная тема. Как говорится, он нам только снится. А вот с занятиями спортом никаких проблем точно не возникло. Девочка задаёт отцу нагрузку будь здоров — только успевай за ней. Дома творится полная анархия. Можно сказать, растёт мне смена. Будущая чемпионка по боксу.

— С появлением ребёнка у вас появилась новая мотивация?

— Разумеется. Я посвящаю ей все победы. Да даже не только их, но и простые тренировки, всю спортивную карьеру. Более того, она самым активным образом принимает участие в занятиях. Правда, в настоящий момент я больше выступаю в роли коня (смеётся).

— Она уже смотрела ваши бои по телевизору?

— Хотя ей лишь недавно исполнился годик, она не только видела их, но и присутствовала на арене лично. Дочь была на всех моих поединках после того, как родилась. Мы спокойно берём её с собой. И она очень активно реагирует на происходящее.

— В 42 года вы регулярно выходите на ринг и не собираетесь заканчивать карьеру. Можно ли сказать, что сейчас берёте от спорта то, что не взяли в предыдущие годы?

— Да, не забывайте, что у меня есть серьёзная скидка — 13 лет в «санатории». Я говорю о своём пребывании в местах заключения. Поэтому надо навёрстывать упущенное. Сейчас получаю огромное удовольствие от всего происходящего.

Сложно сказать, как долго буду продолжать. С одной стороны, перед глазами есть пример Джеффа Монсона, который дерётся и в 51, но испытывает большие сложности со здоровьем. Он провёл слишком много тяжёлых поединков, но тем не менее до сих пор выходит и бьётся, в том числе со мной.

— Складывается впечатление, что в последние годы вы стали мягче и добрее и не так жёстко высказываетесь о соперниках, например о том же Александре Емельяненко. Проявляется мудрость или уже не испытываете той агрессии?

— Просто теперь я понимаю одну простую вещь: нет никакого смысла устраивать клоунаду до выхода на ринг. Всю доброту, злость, ярость и бешенство Рыжего Тарзана вы увидите непосредственно во время поединка с Емельяненко. Эти эмоции тоже никуда не делись, просто всему есть своё место и время.

— После победы над Сауло Кавалари вы сравнили себя с диким кабаном.

— Что касается слов Кавалари, да, он пытался меня оскорблять, но получил жёсткий ответ. Он немного перепутал зверей и что они собой представляют. Лично я себя с кабаном точно не ассоциирую.

— А прозвище Феникс, данное болельщиками, подходит вашему сопернику?

— Какой ещё Феникс… Насколько я знаю, все друзья называют его исключительно Синяком. Оно за ним прочно закрепилось. И никаких Фениксов придумывать не надо. Это менеджеры всё пишут и стараются изобрести Емельяненко новое имя.

— Однако сложно не согласиться с тем, что за последние несколько месяцев с ним произошли разительные перемены.

— Ринг покажет, кто и на что способен. Да, он выглядит бодрым и подтянутым, похудел больше чем на 20 кг. Но зря он это сделал…

— То есть форма соперника вас не впечатляет?

— Абсолютно. Над ним можно взять верх благодаря одному удару по печени. Тогда он будет ходить по рингу, согнувшись. Но неплохо было бы и исполнить фирменную колхозку. Саше нужно понять: ему придётся ответить за все оскорбления, произнесённые в мой адрес за последние 13 лет. Я верну ему всё с процентами.

— Настроены исключительно на нокаут?

— Я хочу завершить наше противостояние досрочно. Иного варианта развития событий для себя не рассматриваю. Допустим, мы доведём бой до решения судей. Но что будет потом? Нет никакой гарантии, что они не вынесут несправедливый вердикт. Потому нужно снимать все вопросы сразу. Только нокаут. Другого исхода быть не может, тем более с учётом нашего многолетнего конфликта. Повторюсь, ему придётся ответить за всё.