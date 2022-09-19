Дацик назвал свой гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик озвучил свой гонорар за боксёрский поединок с Александром Емельяненко.

Дацик за выступление заработает более 10 млн рублей. Емельяненко же сказал, что «дерётся за идею».

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Александр Емельяненко провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Схватка между спортсменами пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве, который состоится 24 сентября.

Ранее Дацик предложил вместо пояса вручить Емельяненко бутылку пива.