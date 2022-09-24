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Василевский — о поединке между Дациком и Емельяненко: бой закончится быстро

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Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Василевский — о поединке между Дациком и Емельяненко: бой закончится быстро
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Думаю, бой закончится быстро. Дацик, если с ним ничего не произошло в голове, сразу выбежит и начнёт драться, тяжело бить. Будет размен, Сане будет тяжело такое сдержать. У Сани и до загулов не было невероятного уровня, а сейчас это всё растеряно, здоровье подорвано», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Емельяненко и Дациком.

 

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