Василевский — о поединке между Дациком и Емельяненко: бой закончится быстро

Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Думаю, бой закончится быстро. Дацик, если с ним ничего не произошло в голове, сразу выбежит и начнёт драться, тяжело бить. Будет размен, Сане будет тяжело такое сдержать. У Сани и до загулов не было невероятного уровня, а сейчас это всё растеряно, здоровье подорвано», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Емельяненко и Дациком.