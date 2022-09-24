Штырков рассказал, как Емельяненко готовился к бою с Дациком

Боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал о подготовке Александра Емельяненко к боксёрскому поединку с Вячеславом Дациком.

«В первую очередь у Саши были скоростно-силовые, скоростные и функциональные тренировки. При таких габаритах у него очень хороший функционал. Саша — один из самых дышащих бойцов. Надеюсь, что благодаря нашим тренировкам и его усердию, он всё это максимально постарается вернуть к предстоящему бою», — сказал Штырков на YouTube-канале Александра Емельяненко.

Он также выразил уверенность в том, что Емельяненко сможет одержать победу над Дациком.

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее бывший боец лиги кулачных боёв Hardcore FC Дауд Кельбиханов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Дациком и Емельяненко.