Время остановиться: почему Александру Емельяненко стоит завершить карьеру

Поражение от Вячеслава Дацика не только стало одним из самых болезненных в карьере Александра Емельяненко, но и снова заставило говорить о его неспособности противостоять соперникам на серьёзном уровне. За последние годы боец утратил сильные качества и стал напоминать бледную тень самого себя, а также абсолютно перестал держать удар. Почему ветерану MMA стоит поберечь здоровье и повесить перчатки на гвоздь — в материале RT.

За последние годы Александр Емельяненко неоднократно давал поводы списать себя со счетов и сделать вывод, что его дни в мире боевых искусств сочтены. Сокрушительные поражения, отсутствие дисциплины и колоссальные проблемы с алкоголем — всё это свидетельствовало о приближающемся конце карьеры некогда мастеровитого и звёздного спортсмена, однако он сам упрямо отказывался вешать перчатки на гвоздь. И на днях прозвенел ещё один тревожный звоночек, после чего будущее ветерана MMA вновь стало одной из главных тем для обсуждения.

Поражение в битве с Вячеславом Дациком дало понять, что Емельяненко стал бледной тенью самого себя прошлых лет и сейчас уже не способен успешно выступать на высоком уровне. Если ранее поклонники его таланта могли списывать неудачи на проблемы с борьбой и нежелание прогрессировать в этом аспекте, то сейчас прибегать к этому аргументу уже не получится. Александр не просто уступил в своей коронной дисциплине — боксе, но и сделал это унизительно. В первом же серьёзном размене он пропустил тяжёлый удар и рухнул.

Также по теме Сожжение Феникса: как Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд Вячеслав Дацик одержал победу над Александром Емельяненко в бою по правилам бокса под эгидой организации Hardcore. Поединок между ними...

Однако не надо обращать внимание исключительно на левый хук Дацика. В истории бокса и MMA было более чем достаточно боёв, когда всё решало одно единственное попадание, но при этом результат не отражал разницу в классе между соперниками. Достаточно вспомнить победу Конора Макгрегора над Жозе Алдо, сенсационное завершение схваток между Хорхе Масвидалем и Беном Аскреном или Хасимом Рахманом и Ленноксом Льюисом.

Но в случае с Емельяненко болельщики наблюдали за спортсменом, лишившимся практически всех своих сильных качеств. И речь не только о скорости рук. Оказавшись в сложной ситуации, Александр не только не сумел ответить мощным контрвыпадом, но даже уйти из-под шквала ударов и «переждать бурю». И это при том, что они вместе с тренерами наверняка знали, какой именно рисунок боя предложит Вячеслав.

Фиаско Емельяненко говорит не только об отсутствии у него гранитного подбородка (чем он никогда не славился), но также указывает на последствия неконтролируемого употребления алкоголя и отсутствия тренировок. Он не только перестал быть крайне быстрым на руках, что ранее выделяло его на фоне других тяжеловесов, но практически полностью утратил способность быстро перемещаться по рингу. А ведь раньше это было одной из его отличительных характеристик. Для 193-сантиметрового бойца он двигался очень здорово и во многом за счёт этого переигрывал оппонентов.

Алкоголь нанёс тяжелейший удар по всему организму спортсмена, что было заметно задолго до поединка на турнире Hardcore Boxing. В последний раз он был похож на самого себя образца лучших лет в битве с Тони Джонсоном-мл. на турнире промоушена WFCA в августе 2018-го. Тогда он здорово работал в стойке, хорошо маневрировал, пусть впоследствии и не сумел совладать с борцовскими навыками американца. То же самое произошло и в дуэли с Магомедом Исмаиловым, устроившим ему настоящий мастер-класс по грэпплингу. Хотя уже тогда было заметно, что прежней стремительности в действиях Александра нет.

Схватке с Исмаиловым предшествовали несколько памятных эпизодов, много говоривших об отношении Емельяненко к делу. Но запой, во многом поставивший крест на карьере тяжеловеса, последовал именно за поражением от Магомеда. Он не только лишился поддержки главы Чечни Рамзана Кадырова, на протяжении долгого времени спасавшего его от самого себя, но и своей «физики». Тогда Александр прошёл точку невозврата, а его путь в спорте постепенно стал приближаться к логическому завершению.

Да, буквально каждый его провал можно было оправдать. Разгромное поражение от Марсио Сантоса — пресловутыми проблемами с борьбой, неоднозначное выступление в поединке с Артёмом Тарасовым — постепенным набором формы. Не самую убедительную победу над Джеффом Монсоном — нежеланием отправлять на канвас заслуженного ветерана MMA. Хотя дело было далеко не в отсутствии мотивации. Просто Александр пребывал в таком тяжёлом состоянии, что не мог удерживать на дистанции даже 51-летнего грэпплера, чья ударная техника и в лучшие годы считалась максимум посредственной.

Уже тогда Емельяненко стоило задуматься о своём здоровье и остановиться, но он поступил иначе. Сложно сказать, что именно стало причиной — намерение заработать ещё немного денег и попутно свести старые счёты или неготовность принять реальное положение вещей. Так или иначе, Александр подписался на бой с Дациком и всего за 13 секунд продемонстрировал, насколько неверным было это решение.

И пусть никого не вводит в заблуждение внешний вид Емельяненко. Да, он избавился от лишнего веса и выглядел почти как в лучшие годы, но с его состоянием это не имело ничего общего. Некоторые российские бойцы не скрывали, что активно используют фармакологию для набора мышечной массы и сжигания жира в ходе подготовки, вполне вероятно, что к этим ухищрениям прибегнул и Александр. Иначе объяснить такое внезапное преображение довольно трудно. Но эти вещества не способны вернуть атлету ни работу ног, ни скорость рук, а именно с этим у уроженца Старого Оскола были трудности.

Неудивительно, что сразу после окончания битвы Емельяненко выразил желание провести реванш, да и MMA-сообщество в целом положительно восприняло эту идею. Несмотря ни на что, Александр остаётся одной из главных звёзд российских единоборств, а его появления в ринге или клетке всегда вызывают колоссальный ажиотаж. Но экс-чемпиону ProFC нужен скорее не очередной шанс проявить себя, а человек, который посоветует ему остановиться. Ведь уже сейчас можно смело говорить о его неготовности противостоять серьёзным оппонентам с ударом.

Рано или поздно все бойцы становятся всё более восприимчивыми к пропущенным ударам и уже не могут выдерживать тот урон, что раньше. Но если тот же Андрей Орловский сумел в корне изменить свой стиль и остаться конкурентоспособным, то Емельяненко с его подходом к делу вряд ли преуспеет в этом. Как справедливо отметил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, длительные тренировки принесут пользу, но значительного прогресса добиться всё равно не удастся. Следовательно, каждое серьёзное попадание может привести к падению Александра, а это чревато серьёзными последствиями. В этом случае речь будет идти уже не о карьере спортсмена, а о его здоровье.