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Камил Гаджиев — о форме Емельяненко: ему нужно было ещё два месяца подготовки

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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поражении Александра Емельяненко в боксёрском поединке с Вячеславом Дациком.
Камил Гаджиев — о форме Емельяненко: ему нужно было ещё два месяца подготовки
  • РИА Новости

«Глупо ждать от них бескомпромиссного боя на встречных курсах в этом весе, в их возрасте, с Сашиной координацией движений. Я же говорил, что Саше нужно было хотя бы ещё два месяца. Ты был в определённом состоянии, вышел в ринг и вдруг должен всех удивить», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после боя Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.

На счету Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее российский боец Вячеслав Василевский заявил, что Емельяненко уже никогда не восстанет, чтобы драться с Дациком.

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