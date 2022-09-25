Кокляев хочет провести поединок с Дациком
- РИА Новости
«С Емельяненко я больше драться не хочу, подрался бы с Дациком. В реванше с Сашей нет смысла, а для боя со Славой нужны конкретные люди. Сильный человек делает выводы, а слабый ищет причины и оправдания. Надеюсь, что Саша Емельяненко — сильный человек», — цитирует Кокляева MMA.Metaratings.ru.
Бой между Емельяненко и Дациком прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после боя Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.
На счету 41-летнего Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.
Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о форме Емельяненко.