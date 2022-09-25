Штырков: для реванша Емельяненко нужно многое пересмотреть

Боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил возможность реванша между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«К желанию Саши взять реванш отношусь как к возможности реабилитироваться. Александр был расстроен, и это первое, что ему пришло в голову. Но для реванша ему нужно многое пересмотреть во многих аспектах. Я горжусь тем, как Александр тренировался», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после боя Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.

Ранее представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил желание провести бой с Дациком.