военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Штырков: для реванша Емельяненко нужно многое пересмотреть

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил возможность реванша между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Штырков: для реванша Емельяненко нужно многое пересмотреть
  • РИА Новости

«К желанию Саши взять реванш отношусь как к возможности реабилитироваться. Александр был расстроен, и это первое, что ему пришло в голову. Но для реванша ему нужно многое пересмотреть во многих аспектах. Я горжусь тем, как Александр тренировался», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда. Сразу после боя Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш.

Ранее представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил желание провести бой с Дациком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить