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Емельяненко заявил, что недооценил Дацика

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Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал своё поражение от Вячеслава Дацика.
Емельяненко заявил, что недооценил Дацика
  • РИА Новости

«Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня. Больше так поступать не буду. Буду сейчас разговаривать с организацией Hardcore, чтобы нам организовали реванш. Я его обязательно побью», — сказал Емельяненко в своём Telegram-канале.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поединок между Дациком и Емельяненко.

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