Емельяненко заявил, что недооценил Дацика

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал своё поражение от Вячеслава Дацика.

«Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня. Больше так поступать не буду. Буду сейчас разговаривать с организацией Hardcore, чтобы нам организовали реванш. Я его обязательно побью», — сказал Емельяненко в своём Telegram-канале.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поединок между Дациком и Емельяненко.