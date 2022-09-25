Харитонов: Емельяненко давно закончился как боец

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поединок между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Я знал, что Дацик победит. Емельяненко давно уже закончился как боец. Бабки зарабатывает, и всё. Жить-то надо. Вышел, упал за 13 секунд, бабки забрал, ушёл», — сказал Харитонов на YouTube-канале Александра Лютикова.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на восьмой секунде первого раунда.

Ранее Емельяненко прокомментировал поражение от Дацика в поединке в рамках турнира Hardcore Boxing.