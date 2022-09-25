Александр Емельяненко — о реванше с Дациком: готовься, я исправлюсь и реабилитируюсь
«Следующий бой всё покажет. Дацик, готовься к реваншу. Я обещаю, что исправлюсь и реабилитируюсь», — заявил Емельяненко после боя.
Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился на восьмой секунде первого раунда.
На счету 41-летнего Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.
Ранее сообщалось, что Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Дациком.