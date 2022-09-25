Дацик согласился провести с Александром Емельяненко реванш

Вячеслав Дацик нанёс поражение Александру Емельяненко в поединке в рамках турнира Hardcore Boxing.

После боя Емельяненко попросил провести реванш. Дацик принял вызов.

«Чего-то я зазевался, сам не знаю. Дацик, давай организуем реванш в этой же организации. Будем смотреть, анализировать, работать с тренерами. Не ожидал такого», — заявил Емельяненко после боя.

«Влёгкую», — ответил Дацик.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился на восьмой секунде первого раунда.

На счету 41-летнего Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее сообщалось, что Емельяненко тренировался с легковесами перед боем с Дациком.