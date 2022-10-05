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Константин Цзю оценил шансы Исмаилова на победу в поединке с Иличем

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил шансы российского бойца Магомеда Исмаилова на победу в поединке с сербом Александром Иличем.
Константин Цзю оценил шансы Исмаилова на победу в поединке с Иличем
  • Gettyimages.ru

«Магомед, я уверен, что у тебя может всё получиться. Я хочу увидеть тебя опять в зале. Мы должны обсудить это всё, создать план», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

Поединок между сербом и россиянином состоится 7 октября на Pravda Boxing.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Ранее Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с Иличем.

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