Шлеменко сообщил что проведёт ещё один бой до поединка с Исмаиловым
- Legion-Media
- © Anthony Nesmith
«До встречи с Исмаиловым проведу ещё один бой, который состоится в конце октября», — цитирует бойца «Матч ТВ».
30 сентября Шлеменко провёл поединок с бразильцем Клебером Соузой. Главный бой вечера на турнире SFC 5 в Омске завершился ничейным результатом (29-28, 28-29, 29-29).
Поединок 38-летнего бойца с Исмаиловым запланирован на декабрь на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.
Ранее Исмаилов подрался с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».