Шлеменко сообщил что проведёт ещё один бой до поединка с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что у него запланирован ещё один поединок перед боем с Магомедом Исмаиловым.

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