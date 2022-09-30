военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шлеменко сообщил что проведёт ещё один бой до поединка с Исмаиловым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что у него запланирован ещё один поединок перед боем с Магомедом Исмаиловым.
Шлеменко сообщил что проведёт ещё один бой до поединка с Исмаиловым
  • Legion-Media
  • © Anthony Nesmith

«До встречи с Исмаиловым проведу ещё один бой, который состоится в конце октября», — цитирует бойца «Матч ТВ».

30 сентября Шлеменко провёл поединок с бразильцем Клебером Соузой. Главный бой вечера на турнире SFC 5 в Омске завершился ничейным результатом (29-28, 28-29, 29-29).

Поединок 38-летнего бойца с Исмаиловым запланирован на декабрь на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.

Ранее Исмаилов подрался с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить