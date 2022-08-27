Апсет года: Шлеменко за 21 секунду проиграл Иличу нокаутом на турнире в Екатеринбурге

Александр Шлеменко потерпел поражение от Александра Илича на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. В самом начале схватки россиянин пропустил удар коленом в голову и упал на настил, после чего соперник добил его. Для экс-чемпиона Bellator этот нокаут стал лишь третьим в карьере. В соглавном бою вечера Иван Штырков не оставил шансов Насрудину Насрудинову, а затем принял вызов Магомеда Исмаилова на поединок по правилам бокса.

Изначально в августе Александр Шлеменко должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым в одном из главных событий года в отечественных смешанных единоборствах. Однако бою не суждено было состояться в срок из-за травмы дагестанца.

А Шторм, чтобы не терять время и форму, получил нового оппонента в лице Александра Илича. Несмотря на то, что имя серба было не слишком знакомо широкому кругу болельщиков, противостояние с ним обещало получиться крайне непростым. С одной стороны, он и рядом не стоял с будущим соперником с точки зрения карьерных достижений и регалий. Если россиянин удерживал чемпионский пояс в Bellator и заслужил звание одного из сильнейших средневесов страны, то балканец довольствовался выступлением в континентальных промоушенах. Да и там его рекорд оказался далёким от идеального: 13 побед при пяти поражениях.

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С другой, Илича можно было назвать максимально неудобным оппонентом для Шторма. Россиянин готовился к бою с невысоким борцом Магомедом Исмаиловым, но вынужден был переключиться на нокаутёра, превосходящего его в росте на несколько сантиметров. Ударную мощь Илича действительно нельзя было недооценивать, ведь девять из 13 побед он одержал нокаутами, причём семь — в первом раунде и только две сабмишнами. Также в его арсенале есть жёсткий хай-кик, и в марте 2019-го серб именно ударом ногой завершил противостояние с Дамианом Яниковски.

Ветеран смешанных единоборств и сам не скрывал, что остался не в восторге от такой рокировки.

«Это кардинальные перемены — основная подготовка шла на борца, который будет проходить и бить снизу, а сейчас тебя будут бить сверху», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Не вселяли уверенности и результаты последних поединков Шлеменко. В мае 2021-го он крайне спорным решением судей оказался сильнее Марсио Сантоса, а октябре в скучной встрече одолел Артура Гусейнова. Готов был доставить неприятности и серб, которому в отличие от россиянина нечего было терять.

«У него за последние 30 поединков сплошные «убийцы» в послужном списке. Он тоже отличный ударник, такой же левша, как и я. Думаю, он на 100% решится размениваться со мной в стойке. Да, он легенда, я уважаю его и восхищаюсь им, но после того, как за нами закроется клетка, это будет очень жёсткий поединок», — обещал боец.

Высказался о нём и Исмаилов, который признался: никогда не думал, что будет переживать за Шлеменко, с которым ему предстоит встретиться в конце года.

«Хочу предупредить всех журналистов, если из-за ваших тупых и неуместных вопросов Саша разобьётся о стену и испортит причёску... Ну, вы поняли, короче, а то публикацию удалят, никому более не угрожаю», — в шутку написал Магомед, намекнув на конфликт спортсмена с представителями СМИ на пресс-конференции перед боем.

Не меньший интерес вызывало и соглавное противостояние турнира RCC 12 с участием Ивана Штыркова. Одному из самых маститых полутяжей страны, идущему на серии из трёх побед, предстояло остановить не менее талантливого оппонента Насрудина Насрудинова.

Уроженец Махачкалы с рекордом 10 — 1 не только успешно выступал в ACA, но и попал в число участников претендентской серии Даны Уайта Dana White's Contender Series 2021 за право получить контракт с UFC. Правда, уже в первом поединке он уступил Жаилтону Алмейде.

Вояж в Екатеринбург также завершился для дагестанца неудачей. По большому счёту он так и не успел продемонстрировать болельщикам своё мастерство. Практически весь первый раунд прошёл в разведке, и небольшое преимущество имел Штырков.

Иван обстреливал соперника хай-киками и пытался аккуратно атаковать с финтами, всем видом демонстрируя проход в ноги, но вместо этого нанося удары. А на четвёртой минуте всё оказалось кончено. Мощнейший левый боковой пришёлся в цель, и Насрудинов упал на настил. Иван не упустил шанса и добил оппонента локтями. Таким образом он одержал четвёртую победу подряд. А вот Насрудинов потерпел второе поражение в последних трёх схватках.

Любопытно, что одним из первых поздравить Уральского Халка в клетку вышел Александр Емельяненко, который готовится здесь к бою с Вячеславом Дациком. Вслед за ним на ринге появился Исмаилов. И Магомед удивил публику, бросив Штыркову вызов на поединок по правилам бокса. Иван ответил согласием. По всей видимости, теперь любителей российских единоборств ждёт ещё одно яркое событие.

К сожалению, главный бой также продолжался совсем недолго, и все опасения за Шлеменко сбылись. Однако мало кто мог предположить, что он настолько не сумеет составить конкуренцию Иличу. Хотя правильнее сказать, что он, как и Насрудинов, просто не успел ничего показать.

Отечественные болельщики ждали ударов серба ногами, и он с первых же мгновений начал использовать хай-кики. На 20-й секунде боец выбросил колено, которое пришлось точно в лицо Шлеменко. Для верности соперник добил его на земле, и у судьи не было другого выхода, кроме как остановить поединок.

К счастью, обошлось без серьёзных травм. Россиянин быстро поднялся на ноги, но, казалось, он просто не верит в произошедшее. По горячим следам он обсуждал нокаут с членом собственной команды Андреем Корешковым, пытаясь понять, как такое могло случиться. В частности, он остался недоволен ранней остановкой боя.

«Проигрывать никто не любит. Я не знаю, что произошло. Для меня это неожиданная остановка», — кракто подвёл итоги схватки Шторм.

Зато Илич не скрывал эмоций. Поначалу он отдал дань уважения сопернику и обнял его, но затем начал буквально рыдать, не веря в собственную победу.

«Это момент, ради которого я трудился последние 13 лет. Это что-то невероятное. На самом деле испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я счастлив из-за победы, с другой, немного грустно, ведь Шлеменко — один из моих идолов. Помню, как в 2014-м встретился с ним и попросил о фото. Тогда ещё подумал, было бы классно когда-нибудь провести с ним поединок. И вот, я здесь. Хочу поблагодарить его за то, что он принял этот бой», — подчеркнул серб.

Шлеменко же потерпел 14-е поражение в карьере и первое с сентября 2019-го, причём он всего в третий раз оказался нокаутирован. До Илича это удалось сделать только Йордану Радеву в далёком 2009-м и через девять лет — Бруну Силве, который позже завоевал пояс М-1.

Болезненная неудача может нанести серьёзный удар по психологическому настрою Шторма в преддверии противостояния с Исмаиловым. Впрочем, у него ещё остаётся достаточно времени, чтобы подготовиться к нему. К слову, сам Магомед назвал спорной остановку боя на 20-й секунде.

«Хочу сказать, что это не был глухой нокаут. Здесь можно оспорить решение рефери. Саша уже вроде начал приходить в себя из этого растерянного состояния. Мне так показалось. Тяжело оспорить это. Какое-то количество людей скажет, что всё произошло вовремя, а кто-то — что можно было дать ещё время», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».