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Илич нокаутировал Шлеменко на 20-й секунде первого раунда поединка RCC 12

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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12.
Илич нокаутировал Шлеменко на 20-й секунде первого раунда поединка RCC 12
  • РИА Новости

Серб Александр Илич нокаутировал 38-летнего бойца из Омска на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге. 

В активе Шлеменко 61 победа и 14 поражений. Он лишь в третий раз в карьере проиграл нокаутом. У Илича 14 побед и пять поражений.

Немногим ранее Иван Штырков нокаутировал Насрудина Насрудинова в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.

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