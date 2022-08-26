Илич нокаутировал Шлеменко на 20-й секунде первого раунда поединка RCC 12

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12.

Серб Александр Илич нокаутировал 38-летнего бойца из Омска на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.

В активе Шлеменко 61 победа и 14 поражений. Он лишь в третий раз в карьере проиграл нокаутом. У Илича 14 побед и пять поражений.

Немногим ранее Иван Штырков нокаутировал Насрудина Насрудинова в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.