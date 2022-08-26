Иван Штырков сразится с Виктором Немковым на турнире в Кемерове

Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.

Турнир пройдёт в рамках юбилейного, X международного форума «Россия — спортивная держава», проведение которого состоится 28—30 сентября.

За свою профессиональную карьеру Штырков провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед, потерпел два поражения, а ещё одна схватка завершилась вничью. Свой следующий бой Иван проведёт 26 августа на турнире RCC 12, а его соперником станет Насрудин Насрудинов.

На счету Немкова 40 боёв, из которых 32 победы, восемь поражений и одна ничья. В последний раз старший брат действующего чемпиона Bellator Вадима Немкова бился на шоу Open FC в декабре 2021 года. Тогда он единогласным решением взял верх над Леонардо Гимараешем.

Ранее Штырков рассказал о подготовке к бою с Насрудиновым на турнире RCC 12.