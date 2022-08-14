Штырков рассказал о подготовке к поединку с Насрудиновым

Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков рассказал о подготовке к бою с Насрудином Насрудиновым на турнире RCC 12.

«Готовлюсь у нас на базе в академии единоборств со своей командой. У нас на этом турнире много ребят выступают из основного состава. По функционалу вроде всё отлично. Но опять же, в клетке всякое бывает. Судя по последнему бою, я чувствовал себя замечательно», — заявил Штырков РЕН ТВ.

За свою карьеру 33-летний боец проиграл дважды: в декабре 2019 года уступил сдачей Ясубею Эномото, а в декабре 2020-го единогласным решением проиграл Магомеду Исмаилову. При этом первый поединок проходил в непривычном для Ивана среднем весе.

Ранее Штырков поделился ожиданиями от поединка с участием россиянина Александра Емельяненко и бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсона Силвы из Бразилии.