Штырков объяснил, почему бой с Сильвой несёт для Емельяненко серьёзную опасность
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«Деньги деньгами, но, если он не вернёт себя в нормальное состояние с точки зрения функционирования мозга и ЦНС, выход в клетку окажется смертельно опасным. Поймите, это тяжёлый вес. Тут даже для здорового атлета любой удар рискует стать фатальным. Конечно, организаторы и сам Емельяненко пожелают драться, но оценивать состояние Александра перед боем должны специалисты», — заявил Штырков RT.
Ранее Финкельштейн высказался о поединке между Александром Емельяненко и Силвой.