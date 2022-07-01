Штырков объяснил, почему бой с Сильвой несёт для Емельяненко серьёзную опасность

Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.

«Деньги деньгами, но, если он не вернёт себя в нормальное состояние с точки зрения функционирования мозга и ЦНС, выход в клетку окажется смертельно опасным. Поймите, это тяжёлый вес. Тут даже для здорового атлета любой удар рискует стать фатальным. Конечно, организаторы и сам Емельяненко пожелают драться, но оценивать состояние Александра перед боем должны специалисты», — заявил Штырков RT.

Ранее Финкельштейн высказался о поединке между Александром Емельяненко и Силвой.