Финкельштейн — о поединке Емельяненко и Сильвы: люди клюнут на имена
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«Лично мне этот бой интересен не сильно, но при этом, уверен, он соберёт большое количество просмотров. Люди просто клюнут на имена: «О, смотрите, Емельяненко дерётся…» Их все прекрасно знают и помнят. Но мы прекрасно понимаем, что речь будет идти скорее о ностальгии, а не о серьёзном спортивном событии», — заявил Финкельштейн в беседе с RT.
Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Силвой.