Финкельштейн — о поединке Емельяненко и Сильвы: люди клюнут на имена

Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о поединке между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.

«Лично мне этот бой интересен не сильно, но при этом, уверен, он соберёт большое количество просмотров. Люди просто клюнут на имена: «О, смотрите, Емельяненко дерётся…» Их все прекрасно знают и помнят. Но мы прекрасно понимаем, что речь будет идти скорее о ностальгии, а не о серьёзном спортивном событии», — заявил Финкельштейн в беседе с RT.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Силвой.