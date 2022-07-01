Финкельштейн — о поединке Емельяненко и Сильвы: люди клюнут на имена

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Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о поединке между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.
Финкельштейн — о поединке Емельяненко и Сильвы: люди клюнут на имена
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC

«Лично мне этот бой интересен не сильно, но при этом, уверен, он соберёт большое количество просмотров. Люди просто клюнут на имена: «О, смотрите, Емельяненко дерётся…» Их все прекрасно знают и помнят. Но мы прекрасно понимаем, что речь будет идти скорее о ностальгии, а не о серьёзном спортивном событии», — заявил Финкельштейн в беседе с RT.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Силвой.

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