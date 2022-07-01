Штырков — о бое Емельяненко и Сильвы: просто хотят заработать деньги

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Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.
Штырков — о бое Емельяненко и Сильвы: просто хотят заработать деньги
  • © Соцсети Емельяненко-младшего

«У меня данное противостояние не вызывает никакого интереса. Очевидно, организаторы в данном случае пытаются сыграть на их фамилиях, былых заслугах и некоем ажиотаже вокруг их персон. О спортивной составляющей и реальной конкуренции речи не идёт. Люди просто хотят заработать деньги, другой мотивации не вижу. Все ведь прекрасно понимают, в каком состоянии находятся сейчас Емельяненко и Сильва. С другой стороны, винить их в этом нельзя», — заявил Штырков RT.

Ранее Емельяненко заявил, что сделает ставку на себя перед боксёрским поединком с соотечественником Вячеславом Дациком.

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