Штырков — о бое Емельяненко и Сильвы: просто хотят заработать деньги
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«У меня данное противостояние не вызывает никакого интереса. Очевидно, организаторы в данном случае пытаются сыграть на их фамилиях, былых заслугах и некоем ажиотаже вокруг их персон. О спортивной составляющей и реальной конкуренции речи не идёт. Люди просто хотят заработать деньги, другой мотивации не вижу. Все ведь прекрасно понимают, в каком состоянии находятся сейчас Емельяненко и Сильва. С другой стороны, винить их в этом нельзя», — заявил Штырков RT.
Ранее Емельяненко заявил, что сделает ставку на себя перед боксёрским поединком с соотечественником Вячеславом Дациком.