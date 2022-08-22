Илич назвал Шлеменко легендой

Сербский боец MMA Александр Илич высказался о бывшем чемпионе Bellator в среднем весе Александре Шлеменко.

«Я дрался с лучшими бойцами Европы. После Шлеменко разве что с Мамедом Халидовым ещё не пересекался. Шлеменко — легенда. Я его очень уважаю с детства, но сейчас у меня есть всё, чтобы его победить», — цитирует Илича РЕН ТВ.

Следующий бой запланирован на 26 августа. Шлеменко на турнире RCC 12 в Екатеринбурге встретится с сербом Александром Иличем. Поединок с Магомедом Исмаиловым тоже пройдёт в Екатеринбурге, но 13 декабря на турнире RCC.

На счету 37-летнего россиянина 61 победа при 13 поражениях. В активе 33-летнего серба 15 боёв, в которых он одержал 11 побед.

Ранее Шлеменко отреагировал на вызовы от российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и Шарабутдина Магомедова.