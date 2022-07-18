Травмы, переносы и сторонние активности: как бой Шлеменко с Исмаиловым рискует превратиться в мыльный пузырь

Организация поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым продолжает сопровождаться сложностями. К настоящему моменту один из самых ожидаемых боёв года в российских MMA дважды переносился и пока нет никаких гарантий, что он состоится в декабре. Лысый Хищник продолжает набирать форму после операции на колене, а экс-чемпион Bellator планирует провести три схватки за четыре месяца.

Поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым обещал стать самым ярким событием года в российских смешанных единоборствах. Долгожданная встреча двух топовых средневесов в клетке ожидаемо привлекла внимание огромного количества поклонников MMA, а для её раскрутки было организовано отдельное шоу — своего рода аналог The Ultimate Fighter, в рамках которого возглавляемые звёздными наставниками бойцы боролись за контракты с промоушеном RCC. Но если сопутствующие бою мероприятия идут полным ходом и без отклонений от графика, то сам он переносится уже второй раз. И нет гарантий, что это не случится снова.

Изначально битва должна была состояться в июле, но в ходе подготовки к ней Исмаилова стали беспокоить давние проблемы с коленями. Как рассказал его брат Рамазан, одно он травмировал ещё десять лет назад, когда выражал несогласие с задержанием друга, за что боец ОМОНа ударил его по ноге. Второе колено он серьёзно повредил в ходе спарринга с Рашидом Юсуповым в 2017 году. Впоследствии Магомед перенёс операцию, но полностью решить проблемы не удалось.

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«Обе связки порваны. Но с такими связками он дрался… Она (травма колена. — RT) моментами давала о себе знать, а моментами боли Мага не чувствовал. Провёл бой (с Владимиром Минеевым. — RT), после чего ему сделали томографию, рентген… и сказали, что нужна операция… Сделали три дня назад в Москве», — рассказал Исмаилов-старший «Спорт-Экспрессу».

Тогда брат и по совместительству тренер спортсмена уверял, что на восстановление может потребоваться от двух до трёх недель, но с учётом возраста допускал и увеличение сроков реабилитации. В итоге изначально назначенная на июль схватка перенесена на 26 августа. В мае соперники подписали контракт, провели пресс-конференцию и продолжили готовиться к ожесточённому противостоянию. Однако уже два месяца спустя всё вновь изменилось.

«Главный бой года состоится в декабре, а не в августе, как это планировалось ранее. Лысый Хищник готов выйти в клетку в сентябре, однако звёздный поединок возглавит номерной турнир, который пройдёт незадолго до Нового года», — сообщили в пресс-службе RCC.

Как признался сам Исмаилов, он лично попросил руководство промоушена отсрочить их дуэль со Шлеменко, так как не сможет набрать необходимую форму к концу августа. По словам Магомеда, он заблаговременно предупредил об этом и лигу, и будущего оппонента, а впоследствии удивился «грандиозным планам» Александра. Изначально тот планировал сразиться с ним, а уже спустя месяц выступить на турнире в родном Омске.

«Он собрался подраться со мной, а после меня он почему-то думал, что через тридцать дней сможет доползти до другой клетки… Ну не знаю, слишком самоуверенно… Я предлагал ему сентябрь, но Саша, как патриот своей страны, Омска, собирается побиться… на двухсотлетие города… Не хочется наступать на те же грабли. Я уже делал такие ошибки. Выходил на противостояние не в кондиции… Поэтому извините меня все», — заявил Исмаилов.

Около двух недель назад Шлеменко лично высказывал сомнения относительно готовности Исмаилова драться в конце лета. Он отмечал, что на момент последней встречи его противник пребывал не в самой лучшей форме и явно не тренировался должным образом. Свидетельством тому был избыточный вес Магомеда — 106 кг при лимите средней категории в 84.

«Я сам не знаю, состоится ли этот бой или нет. Я точно могу сказать, что сидеть и ждать Магу не собираюсь… Надеюсь, 26 августа — актуальная дата… Даже если Маги не будет, то мой поединок, наверное, должен состояться, я же готовлюсь к нему. По крайней мере, у меня есть запасные варианты», — признавался экс-чемпион Bellator Sport24.

Вряд ли сейчас хоть кто-то решит с уверенностью заявить, что схватка гарантированно состоится в новый назначенный срок. И дело не только в состоянии Магомеда, но и в стремлении Александра оставаться активным и войти в клетку сначала в августе, а потом и в сентябре. И если бой на турнире в родном Омске вполне может носить статус разогревочного, то битва на шоу RCC обещает получиться крайне непростой. Это можно предположить на основании того, кого именно матчмейкеры рассматривают в качестве его возможного соперника.

По словам исполнительного директора RCC Николая Клименко, разделить клетку со Шлеменко может бывший первый номер рейтинга среднего веса UFC Роналдо Соуза, ранее уже побеждавший россиянина. В 2006 году они встретились на турнире бразильского промоушена Jungle Fight, и тогда бразилец «задушил» его за 130 секунд.

Да, 42-летний Жакаре уже давно не тот спортсмен, который наводил страх на оппонентов в категории до 84 кг. Он проиграл четыре последних боях в UFC, причём два из них в первых раундах, был освобождён от контракта, а после этого не дрался 14 месяцев. Поэтому очень сложно сказать, насколько он готов противостоять предельно собранному и регулярно выступающему Шлеменко, хоть с точки зрения стиля он и представляется для него крайне неудобным противником. Соуза не только владеет чёрными поясами по бразильскому джиу-джитсу и дзюдо, но также трижды побеждал на чемпионатах мира по грэпплингу под эгидой ADCC.

Если эта битва действительно состоится, то наверняка вызовет серьёзный ажиотаж. Один из самых прославленных российских бойцов MMA против бывшей звезды UFC — более чем достойная вывеска, даже если не учитывать их историю противостояния. Но есть опасения, что бой может поставить крест на дуэли Шлеменко с Исмаиловым, которая сейчас кажется не особо нужной им обоим.

С одной стороны, Шлеменко можно понять. Если бы у Исмаилова не обострились проблемы с коленями, а поединок прошёл в назначенные сроки, то никаких трудностей не возникло бы. У него была бы возможность восстановиться к выступлению на шоу в Омске, а через три-четыре месяца он мог подраться снова. Но с учётом недавних изменений его график кажется перенасыщенным. Сразиться с Жакаре в августе, после чего порадовать родных болельщиков представляется трудновыполнимой задачей. Но если добавить к этому ещё и битву с Магомедом в декабре, то ситуация и вовсе кажется сюрреалистической.

Даже если первые две схватки сложатся относительно просто и завершатся в пользу Шлеменко, восстановление, подготовку и весогонку никто не отменял. Трижды пройти через всё это за четыре месяца — крайне сложное испытание. И далеко не факт, что 38-летний Александр способен его выдержать и подойти к «бою года» в оптимальных кондициях. А иное вряд ли устроит и его, и поклонников. Кроме того, если Шторм проиграет, то использовать неидеальное состояние и перегруженность в качестве оправданий не получится. Ведь спровоцировать всё это может он сам.

Оттого и удивляет нежелание Шлеменко ограничиться выступлением в Омске и спокойно подготовиться к дуэли с Исмаиловым. Напротив, создаётся впечатление, что данное противостояние ему уже наскучило и не вызывает должного интереса, и это несмотря на гонорар в $300 тыс. Однако в этом случае претензии можно предъявлять не только ему, но и Магомеду. Причём даже в большей степени. Ведь это он в феврале дебютировал в боксе, а затем собирался вновь войти в ринг.

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Сложно сказать, какую роль битва с Оланреваджу Дуродолой сыграла в переносе поединка со Шлеменко. Быть может участие в ней и не оказало никакого влияния на состояние Исмаилова, а стало лишь важным этапом подготовки. Но сам факт его организации может наталкивать на определённые мысли, ведь ранее мало кто занимался чем-то похожим. Хабиб Нурмагомедов не боролся на турнирах по грэпплингу перед принципиальной дуэлью с Конором Макгрегором, а Пётр Ян не выступал на чемпионате России по боксу перед сражением с Жозе Альдо за временный титул UFC. Оба целенаправленно готовились к самому важному событию на том этапе карьеры и были сконцентрированы на нём, а не пробовали себя в других видах спорта.

Поэтому и возникает логичный вопрос, насколько эта схватка интересна как Шлеменко, так и Исмаилову? Первый не готов менять свои планы, а второй пробует себя в боксе, несмотря на беспокоящие его проблемы с коленями. И в этой ситуации страдают не только болельщики, но и руководство RCC, которое не может ничего поделать с этим и лишь наблюдает за развитием вышедшей из-под контроля ситуации.

В 2022 году екатеринбургский промоушен входил в число главных ньюсмейкеров в мире российских единоборств. Они не только подписали контракт с Дмитрием Биволом, но и договорились о бое Шлеменко с Исмаиловым. Но с тех пор боксёр ни разу не бился на Урале, а с учётом звёздного статуса и запрета на проведение титульных боёв в России вряд ли сделает это в ближайшем будущем. А если и самая ожидаемая схватка года не состоится, положение ухудшится.