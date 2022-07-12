Поединок Шлеменко — Исмаилов перенесён на декабрь

Бой бойца ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесён с августа на декабрь.

«Бой Александра Шлеменко остаётся в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — сообщает пресс-служба лиги единоборств RCC.

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым должен был пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа при 13 поражениях. В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и ничья.

Ранее Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.