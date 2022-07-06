Шлеменко: планирую тупо прессовать Исмаилова

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Планирую просто тупо прессовать Магу, и всё. Мне кажется, он сильный, но он забывает, что сила быстро заканчивается. Извини, Мага, но я видел твои бои, буду использовать твои слабые стороны», — цитирует Шлеменко Sport24.

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым должен пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа. Однако бой может быть перенесён на более поздний срок.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа при 13 поражениях. В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и ничья.

Ранее сообщалось, что Шлеменко планирует провести бой 30 сентября в Омске.