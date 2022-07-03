Шлеменко планирует провести бой 30 сентября в Омске

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что может провести поединок осенью.

«26 августа бой никто не отменял, я же готовлюсь всё-таки. Плюс мы планируем провести турнир 30 сентября в Омске. И я тоже собираюсь там выступить, соперника обсуждаем. Как только он подпишет контракт, то сразу объявим», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Реванш Шлеменко с Магомедом Исмаиловым должен пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа. Однако бой может быть перенесён на более поздний срок. Первый поединок в октябре 2018 года завершился ничьей раздельным решением судей.

Ранее Исмаилов пошутил, что примет мельдоний ради победы над Шлеменко.