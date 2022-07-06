Шлеменко: у Исмаилова есть лишний вес, пятираундовый бой в такой форме нереально отбить

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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил форму соотечественника Магомеда Исмаилова перед поединком в Екатеринбурге.
Шлеменко: у Исмаилова есть лишний вес, пятираундовый бой в такой форме нереально отбить
  • AP

«У него лишний вес, и он нерабочий — плечи там двухметровые или банки огромные. Не говорю, что он в ужасной форме. Но пятираундовый бой так нереально отбить. Просто, чтобы ты понимал: я уже завтра могу сделать вес и драться. О чём это говорит? О моей готовности», — цитирует Шлеменко Sport24.

По его словам, 36-летнему бойцу нужно сесть на диету и начать сгонку веса, потому что иначе он не будет готов к бою и провалит взвешивание.

Поединок Шлеменко с Исмаиловым должен пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа. Однако бой может быть перенесён на более поздний срок.

Ранее Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с Исмаиловым.

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