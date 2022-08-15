Шлеменко заявил, что подготовка к новым боям эмоционально давит на него

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился ожиданиями перед поединком с сербом Александром Иличем.

«Сейчас всё больше и больше бойцов, которые хотят именно со мной сразиться. То есть они хотят выиграть у меня, тренируются на меня. С каждым новым боем тебе нужно больше готовиться и подходить с другой и психологической мотивацией, и настроем другим. Сейчас же я знаю, что это будет очень серьёзно, и это эмоционально давит», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

Следующий бой запланирован на 26 августа. Шлеменко на турнире RCC 12 в Екатеринбурге встретится с сербом Александром Иличем. Поединок с Магомедом Исмаиловым также пройдёт в Екатеринбурге, но 13 декабря на турнире RCC.

На счету 37-летнего россиянина 61 победа при 13 поражениях. В активе 33-летнего серба 15 боёв, в которых он одержал 11 побед.

Ранее Шлеменко отреагировал на вызовы от Александра Емельяненко и Шарабутдина Магомедова.