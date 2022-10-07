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Вагабов объяснил, зачем разбил бутылку о голову Исмаилова

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Боец ММА Вагаб Вагабов рассказал, почему решил разбить бутылку о голову Магомеда Исмаилова.
Вагабов объяснил, зачем разбил бутылку о голову Исмаилова
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«Да он такой ходит с утра вялый. Я говорю: «В себя приди». Он что-то меня не слышал. Ну, надеюсь, бутылка разбудила его. В бою это даст ему настрой, мотивацию. Пусть чуть позлится на меня», — приводит слова Вагабова РЕН ТВ.

Напомним, что Исмаилов в главном поединке вечера по правилам бокса встретится с Александром Иличем из Сербии 7 октября.

Исмаилов показал вес 90,75 кг, Илич — 90,05 кг.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

На счету Вагабова 30 побед (19 — нокаутом) в MMA, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Вагабов разбил бутылку о голову Исмаилова на взвешивании.

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