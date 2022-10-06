Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова на взвешивании

На взвешивании бойцов перед турниром Pravda Boxing произошёл неприятный инцидент.

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов разбил бутылку об голову Магомеда Исмаилова.

Напомним, что Исмаилов в главном поединке вечера по правилам бокса встретится с Александром Иличем из Сербии 7 октября.

Исмаилов показал вес 90,75 кг, Илич — 90,05 кг.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.