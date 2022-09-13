Исмаилов проведёт боксёрский поединок с Иличем в октябре

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт боксёрский поединок с сербом Александром Иличем 7 октября.

«7 октября на Pravda Boxing. Илич против Исмаилова. Бокс. Шесть раундов по три минуты в главном бою вечера», — написал Исмаилов в соцсетях.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

На счету Илича 14 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке балканский боец нокаутировал Александра Шлеменко на 20-й секунде первого раунда боя в Екатеринбурге.

Ранее Исмаилов высказался о поражении Шлеменко в поединке с Иличем.