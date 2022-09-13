военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Исмаилов проведёт боксёрский поединок с Иличем в октябре

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт боксёрский поединок с сербом Александром Иличем 7 октября.
Исмаилов проведёт боксёрский поединок с Иличем в октябре
  • РИА Новости

«7 октября на Pravda Boxing. Илич против Исмаилова. Бокс. Шесть раундов по три минуты в главном бою вечера», — написал Исмаилов в соцсетях.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

На счету Илича 14 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке балканский боец нокаутировал Александра Шлеменко на 20-й секунде первого раунда боя в Екатеринбурге.

Ранее Исмаилов высказался о поражении Шлеменко в поединке с Иличем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить