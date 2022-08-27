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Исмаилов: я буду бить Илича и за себя, и за Шлеменко

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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поражении Александра Шлеменко в поединке с сербом Александром Иличем.
Исмаилов: я буду бить Илича и за себя, и за Шлеменко
  • РИА Новости

«Поражение — это не конец, это новое начало! Жду возвращения и рад, что Саша в порядке! Поздравляю Александра Илича с победой. Худшее, что может с ним случиться, — это встреча со мной в клетке! Так как бить его я буду и за себя, и за Сашу одновременно», — написал Исмаилов в соцсетях.

Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12. Балканский боец нокаутировал 38-летнего россиянина на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.

Изначально вместо Илича со Шлеменко должен был драться Магомед Исмаилов, но их бой был перенесён на конец года из-за операции Исмаилова.

Ранее Исмаилов дал понять, что был бы не против сразиться с Шлеменко.

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