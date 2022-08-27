Исмаилов надеется, что Шлеменко проведёт бой против него

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дал понять, что был бы не против сразиться с Александром Шлеменко.

«Я очень расстроен. Один удар и всё. Надеюсь, что наш бой со Шлеменко состоится, он восстановится», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12 от серба Александра Илича. Балканский боец нокаутировал 38-летнего россиянина на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.

Изначально вместо Илича со Шлеменко должен был драться Магомед Исмаилов, но их бой был перенесён на конец года из-за операции Исмаилова.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения, одна ничья. В активе Шлеменко 61 победа и 14 поражений.

Ранее Шлеменко заявил, что проведёт реванш с Иличем.





