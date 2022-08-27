Шлеменко заявил, что проведёт реванш с Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12 от серба Александра Илича.

«Реванш будет. Я бы и сейчас был готов продолжить бой, но рефери так не посчитал», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Шлеменко признался, что абсолютно недооценил своего соперника, поскольку готовился провести бой против другого бойца.

«На это тоже надо скидку делать. Тут длинный ударник левша. Понятно, что никто не защищен от пропущенного удара», — пояснил он.

Балканский боец нокаутировал 38-летнего россиянина на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.

Изначально вместо Илича со Шлеменко должен был драться Магомед Исмаилов, но их бой был перенесён на конец года из-за операции Исмаилова.

Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.





