Узнать больше

Штырков прокомментировал поражение от Исмаилова в рамках турнира RCC Boxing

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова в рамках боксёрского турнира RCC Boxing.
Штырков прокомментировал поражение от Исмаилова в рамках турнира RCC Boxing
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC

«Точки над «i» в противостоянии расставлены? В каком именно? В ММА расставлены, в боксе — тоже. Ещё есть бильярд, боулинг, футбол, волейбол. Увидим ли ещё в боксе?
Не знаю. Если такое вам хочется смотреть, наверное, увидите», — сказал Штырков после поединка.

Шестираундовый бой состоялся в Екатеринбурге. Решением большинства судей победу одержал Исмаилов.

В активе двух спортсменов это был дебютный поединок в боксе.

Ранее Исмаилов прокомментировал победу над Штырковым в рамках турнира RCC Boxing.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить