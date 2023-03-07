Штырков прокомментировал поражение от Исмаилова в рамках турнира RCC Boxing

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова в рамках боксёрского турнира RCC Boxing.

«Точки над «i» в противостоянии расставлены? В каком именно? В ММА расставлены, в боксе — тоже. Ещё есть бильярд, боулинг, футбол, волейбол. Увидим ли ещё в боксе?

Не знаю. Если такое вам хочется смотреть, наверное, увидите», — сказал Штырков после поединка.

Шестираундовый бой состоялся в Екатеринбурге. Решением большинства судей победу одержал Исмаилов.

В активе двух спортсменов это был дебютный поединок в боксе.

Ранее Исмаилов прокомментировал победу над Штырковым в рамках турнира RCC Boxing.