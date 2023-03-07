Штырков прокомментировал поражение от Исмаилова в рамках турнира RCC Boxing
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«Точки над «i» в противостоянии расставлены? В каком именно? В ММА расставлены, в боксе — тоже. Ещё есть бильярд, боулинг, футбол, волейбол. Увидим ли ещё в боксе?
Не знаю. Если такое вам хочется смотреть, наверное, увидите», — сказал Штырков после поединка.
Шестираундовый бой состоялся в Екатеринбурге. Решением большинства судей победу одержал Исмаилов.
В активе двух спортсменов это был дебютный поединок в боксе.
Ранее Исмаилов прокомментировал победу над Штырковым в рамках турнира RCC Boxing.