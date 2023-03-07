Исмаилов — о поединке с Штырковым: в этом бою нет проигравших

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Иваном Штырковым в рамках турнира RCC Boxing.

«В этом бою нет проигравших — два победителя. Иван Штырков и Магомед Исмаилов сегодня одержали победу. Вот такая ситуация.

Восемь раундов? Если бы было восемь раундов, мы бы восемь раундов рубились с ним. Он по-настоящему хорошо себя чувствовал, я тоже. Мы такими размахайками дрались. Я говорил, что так будет. Когда пытаешься в каждый удар вложить силу, где-то выкладываешься.

Синий угол, поддерживали Штыркова. Непривычно? Они поддерживали Ваню Штыркова, а я вместе с ними внутри кричал: «Иван! Иван!» Спасибо вам за эту топовую поддержку. Я кричал и дрался до талого», — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ».

Шестираундовый бой состоялся в Екатеринбурге. Решением большинства судей победу одержал Исмаилов.

В активе двух спортсменов это был дебютный поединок в боксе.

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