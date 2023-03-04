Гассиев победил Балогуна и завоевал пояс WBA Intercontinental

Россиянин Мурат Гассиев завоевал вакантный пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

Гассиев нанёс поражение нокаутом во втором раунде американцу Майку Балогуну. Поединок прошёл в Ереване.

29-летний россиянин записал на свой счёт 30-ю победу (23 нокаутом). У Гассиева одно поражение в карьере. 39-летний американец пришёл в профессиональный бокс из американского футбола. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 20 побед.

Ранее сообщалось, что команду Гассиева попросили заклеить флаги России на экипировке перед боем в Ереване.