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Команду Гассиева попросили заклеить флаги России на экипировке перед боем в Ереване

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Представители российского боксёра Мурата Гассиева рассказали о скандальной ситуации перед боем в Ереване с американцем Майком Балогуном за вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжёлой весовой категории.
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России на экипировке перед боем в Ереване
  • Gettyimages.ru


Перед поединком по просьбе организаторов боксёрского вечера команда Гассиева заклеила флаги России и Северной Осетии на своей экипировке, сообщает «Матч ТВ».

29-летний Гассиев является действующим чемпионом Азии по версии WBA Asia, чемпионом Евразии по версии EBP в тяжёлом весе и бывшим объединённым чемпионом мира по версиям WBA и IBF (2016—2018) в первом тяжёлом весе. На его счету 29 побед (22 нокаутом) и одно поражение.

39-летний американец пришёл в профессиональный бокс из американского футбола и не имеет поражений на профессиональном ринге. После перехода в бокс в 2014 году Балогун провёл 20 поединков и победил во всех, 16 закончил досрочно. Его фамилия переводится с языка народа йоруба (представлен преимущественно в Нигерии), как «полевой командир».

Бой пройдёт 3 марта. Начало поединка ориентировочно в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что получивший армянский паспорт боксёр Гассиев не собирается отказываться от гражданства России.

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