Получивший армянский паспорт боксёр Гассиев не собирается отказываться от гражданства РФ
- РИА Новости
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«Мурат получил паспорт», — приводит слова собеседника ТАСС.
Он также подчеркнул, что Гассиев не собирается отказываться от российского гражданства.
На счету Гассиева 29 побед и одно поражение в 30 поединках.
В своём последнем бою в августе 2022 года в Белграде боксёр в первом раунде нокаутировал американца Карлоуса Уэлча.
3 марта Гассиев проведёт бой против американца Майка Балогуна в Ереване.
Ранее Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих ЧМ.