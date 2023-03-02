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Получивший армянский паспорт боксёр Гассиев не собирается отказываться от гражданства РФ

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Представитель бывшего чемпиона мира по боксу по двум весовым категориям Мурата Гассиева сообщил, что спортсмен не собирается отказываться от гражданства РФ.
Получивший армянский паспорт боксёр Гассиев не собирается отказываться от гражданства РФ
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

«Мурат получил паспорт», — приводит слова собеседника ТАСС.

Он также подчеркнул, что Гассиев не собирается отказываться от российского гражданства.

На счету Гассиева 29 побед и одно поражение в 30 поединках.

В своём последнем бою в августе 2022 года в Белграде боксёр в первом раунде нокаутировал американца Карлоуса Уэлча.

3 марта Гассиев проведёт бой против американца Майка Балогуна в Ереване.

Ранее Международная ассоциация бокса открыла дисциплинарное дело против федераций, бойкотирующих ЧМ.

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