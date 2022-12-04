Новая жертва Лысого Хищника: как Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей

Магомед Исмаилов взял верх над Александром Шлеменко в главном поединке турнира RCC 13 в Екатеринбурге. Один из самых ожидаемых боёв года в российских MMA продлился все запланированные пять раундов, а победитель был определён единогласным решением судей. Исмаилов доминировал на протяжении всей схватки, а в ходе второго отрезка рассёк бровь сопернику, но экс-чемпион Bellator проявил характер и сумел продержаться до финального гонга. По окончании схватки Шлеменко попросил оппонента о реванше, но тот заявил, что не заинтересован в повторной битве.

Серия неудач Шлеменко и проблемы Исмаилова с весогонкой

Противостояние Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова можно назвать одним из самых громких событий года в российских ММА. При этом болельщикам пришлось всерьёз понервничать, ведь оно находилось под угрозой срыва. В декабре 2021-го сообщалось о проведении встречи летом, но в апреле её отложили на неопределённый срок из-за травмы колена у Лысого Хищника. В мае стороны наконец подписали контракт и бой назначили на август, но затем вновь перенесли на декабрь.

Столь длительная пауза пошла Исмаилову только на пользу. Он времени зря не терял и провёл два поединка по правилам бокса. В феврале единогласным решением судей победил экс-претендента на титул чемпиона мира Оланреваджу Дуродолу, а в октябре не оставил шансов Александру Иличу. А главное, Магомед продемонстрировал отличную функциональную готовность, с которой раньше у него возникали сложности. Исмаилов продержался все шесть раундов по три минуты и до конца пытался нокаутировать оппонента.

В то же время Шторм, напротив, резко понизил свои акции. Сначала он сенсационно уступил всё тому же Иличу за 22 секунды, а затем разошёлся миром с Клебером Соузой, продемонстрировав не самый яркий бой. Неудивительно, что его соперника многие считали фаворитом. Преимущество Исмаилова в борьбе вопросов не вызывало. Вдобавок спортсмен серьёзно прибавил в выносливости и ударной технике.

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Единственная проблема, которая могла помешать ему, — тяжёлая весогонка. Магомед признался, что весил 106 кг, а потому ему пришлось немало сбрасывать до необходимых 84 кг. Но Исмаилов справился с этой задачей. Другое дело, что столь жёсткие процедуры с организмом в 36 лет грозили негативно сказаться на нём. У Шлеменко такой необходимости не было, поскольку по прибытии в Екатеринбург он весил всего 90 кг. Вместе с тем он пообещал сделать всё, чтобы соперник не протянул и трёх раундов.

«Охарактеризовал бы Исмаилова как очень сильного оппонента, разностороннего, очень обученного для ММА. Он неудобный — левша, ещё и борец вдобавок. Я хочу навязать ему темп с самого начала, чтобы ещё быстрее устал, чтобы трёх раундов не протянул», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

В свою очередь Лысый Хищник, хотя и не обошёлся без фирменных шуток, также высказался об оппоненте с уважением.

«В моём воображении у Саши нет слабых сторон. Возможно, они есть в жизни, но в моём воображении — нет. Там он очень серьёзный, опасный, дышит огнём. Поэтому я буду максимально заряженным», — пообещал Исмаилов.

Пятая подряд победа Штыркова

Не менее интересным получилось соглавное событие, в котором один из сильнейших полутяжей страны Иван Штырков встретился с представителем Казахстана Асылжаном Бахытжанулы. Россиянина ждал непростой бой, ведь соперник значительно превосходил его в росте, а также имел богатый опыт выступлений в ACA.

Однако Уральский Халк при поддержке местных болельщиков справился с задачей. В первом раунде он сначала нанёс несколько лоу-киков, а затем неожиданно пошёл в борьбу. И это решение полностью себя оправдало. Штырков сверху забивал оппонента локтями и незадолго до перерыва едва не закончил противостояние досрочно. Вдобавок у того образовалось несколько серьёзных сечек, в том числе в районе уха.

Вторая пятиминутка также явно осталась за Иваном, который выкидывал опаснейшие серии руками и несколько раз потряс Бахытжанулы. Однако тот, даже пропуская чудовищные по силе выстрелы, чудом оставался на ногах и сам успевал отвечать. Также россиянин пару раз попытался провести удушающий, но безуспешно.

А вот заключительный раунд вышел для Уральского Халка непростым. Его покинули силы, что неудивительно, учитывая огромную мышечную массу. Асылжан попытался воспользоваться этим и спасти безнадёжно проигранный поединок. Россиянину приходилось очень непросто, но он старался отвечать, а за минуту до конца провёл спасительный проход в ногу. Пауза позволила ему немного восстановиться и спокойно довести поединок до финального гонга.

Несмотря на тяжёлую концовку, все судьи отдали ему победу. Однако уроженец Хабаровска был настолько вымотан, что даже не смог дать экспресс-комментарий. Он признался, что у него не осталось сил праздновать. Зато порадовались за него болельщики — Иван одержал 22-ю победу в ММА и пятую подряд.

Преимущество Исмаилова в стойке и невероятный характер Шлеменко

Следом в «клетку» поднялись главные герои вечера — Исмаилов и Шлеменко. Организаторы устроили из их представления настоящее шоу и сыграли на противопоставлении стихий. Один — лёд и медведь, а другой — пламя и тигр. Спортсмены вели себя соответствующе. Лицо Александра как всегда выражало сосредоточенность и спокойствие. Он внимательно выслушивал советы партнёров по команде, в том числе Андрея Корешкова.

Магомед, напротив, принялся заводить публику и на камеру играть мускулами. Отдельного упоминания заслуживает его капа с надписью «Беги». При этом по отношению друг к другу ветераны вели себя подчёркнуто уважительно. Оказавшись на настиле, они первым делом пожали руки.

Но в поединке ни о каких тёплых объятиях речи не шло. С первой секунды спортсмены устроили настоящую рубку и не жалели друг друга. Старт явно остался за Лысым Хищником. Он активно шёл вперёд и смело выбрасывал удары руками, демонстрируя прогресс в этом компоненте. Шторм будто оказался смущён таким напором. Особенно тревожно за него стало, когда оппонент поймал его ногу и попытался перевести в партер. Но Александр выстоял у сетки, а незадолго до перерыва выбросил серию фирменных бэкфистов и выстрелов ногами с разворота. Магомед же старался обрабатывать корпус оппонента, чтобы замедлить его.

Следующие раунды проходили по схожему сценарию. Исмаилов владел преимуществом и шёл вперёд, выбрасывая удары. При этом он почему-то не стремился добивать экс-чемпиона Bellator, видимо, опасаясь его контрвыпадов. Ещё больше удивило, что Исмаилов практически не шёл в борьбу, а если даже делал такие попытки, оппонент легко прочитывал их. Более чем годичный простой в ММА сказался на спортсмене, и он больше полагался на стойку.

Шлеменко же демонстрировал чудеса терпения. Пропуская сильнейшие удары, он находил в себе силы взрываться и выбрасывать собственные серии. Но больший урон получил именно Шторм, и у него даже открылась сечка на брови. Да и признаки усталости первым начал проявлять он.

Лишь сумасшедший характер помогал ему оставаться на ногах и бороться. Александр выбросил огромное количество бэкфистов, но оппонент легко прочитывал их. Куда сложнее было противостоять лоу-кикам, особенно учитывая травму колена Магомеда. После некоторых из них он едва оставался на ногах.

А настоящим украшением поединка стала заключительная пятиминутка. Два ветерана зарубились в стойке из последних сил. Шлеменко, который в углу признавался, что крайне измождён, шёл вперёд, отдавая всё оставшееся. При этом у него постоянно изо рта вылетала капа. Судья предупредил, что следующий такой эпизод закончится снятием балла, и после повторения нарушения наложил на него санкции. Вдобавок тот ударил Исмаилова ногой после остановки.

Последние секунды 38-летний экс-чемпион Bellator провёл в атаке, но было уже поздно. У Исмаилова же остались силы на то, чтобы запрыгнуть на «клетку» и поприветствовать болельщиков. Магомед не сомневался в итоговом успехе и имел на это основания. Все рефери заняли его сторону — 50:44. Таким образом, он одержал 18-ю победу в 22-м поединке и успешно вернулся в ММА после поражения в бою с Владимиром Минеевым.

Порадовал и прогресс Лысого Хищника. Как уже говорилось, он прибавил не только в стойке, но и в функциональной готовности и спокойно продержался 25 минут, о чём не преминул напомнить болельщикам.

«Наше противостояние со Шлеменко получилось боем мечты. Именно так я себе всё представлял. Кто там говорил, что я два раунда не дышу? Братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились! Мне что, лезгинку станцевать?» — задался вопросом спортсмен сразу после боя.

Шлеменко же остаётся лишь посочувствовать. В 38 лет он дал конкурентный поединок сильному сопернику, но потерпел второе поражение в последних трёх встречах. В такой ситуации невольно встаёт вопрос о продолжении карьеры. Однако Шторм пока не намерен вешать перчатки на гвоздь. Более того, он не согласился с поражением, назвал их противостояние с Магомедом равным и попросил о реванше.

Но он, по всей видимости, не состоится, по крайней мере Исмаилов подчеркнул, что ему этот вариант неинтересен.

«Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его в бэкфисте. Он реально Шторм. Пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает в голову, опять остановился — и с руки. Я ему сказал, что остановился, когда капа выпала. И, когда мы выходим, он сказал, что я его в голову ударил. Реванша не будет. Я не соглашусь. Какой реванш?» — приводит слова спортсмена «Чемпионат».