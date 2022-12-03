Исмаилов назвал бой со Шлеменко в Екатеринбурге поединком мечты

Магомед Исмаилов высказался о победе над Александром Шлеменко в рамках главного события турнира RCC 13 в Екатеринбурге.

«Наше противостояние со Шлеменко получилось именно боем мечты. Именно так я себе всё представлял. Кто там говорил, что я два раунда не дышу? Братва? Кто там базарил? Вот и пять раундов закончилось! Мне что, лезгинку станцевать? Отдельно хочу сказать тёплые слова в адрес Екатеринбурга. Я родился на Урале, в Нижнем Тагиле, и когда приезжаю сюда, вдыхаю воздух полной грудью, потому что он родной для меня», — заявил после боя Исмаилов.

Российский боец победил единогласным решением судей — 50-44, 50-44, 50-44.

Теперь в активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 14 поражениях.

Ранее Иван Штырков одолел Асылжана Бакытжанулы на турнире RCC 13.