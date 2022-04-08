Бой между Шлеменко и Исмаиловым перенесён из-за травмы Магомеда

Бой между российскими бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесён с июля на неопределённый срок.

«Турнир с участием Шлеменко и Исмаилова перенесён на месяц-полтора. Магомеду была необходима операция на колено, откладывать её было нельзя. Он всех предупредил заранее», — цитирует пресс-службу промоутерской компании RCC «Матч ТВ».

Изначально поединок должен был состояться в июле в Екатеринбурге. По сообщениям RCC, новая дата поединка пока не установлена.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Шлеменко объяснил, почему возможное проведение реванша между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко не имеет смысла.