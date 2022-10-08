«Если бы я боролся, всё было бы гораздо быстрее»: Исмаилов — о победе над Иличем, гонораре за бой и автобиографии

Поединок с Александром Иличем получился не самым простым, хотя судьи и приняли единогласное решение, заявил Магомед Исмаилов после своей победы на турнире по правилам бокса. По словам бойца, ему также пришлось «расшатывать» соперника психологически, чтобы взять верх. Он также поблагодарил Вагаба Вагабова за то, что тот разбил ему бутылку об голову, обратился к Александру Шлеменко и выразил желание попробовать себя в качестве ринг-анонсера.

Поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем был одним из самых ожидаемых событий осени в мире отечественных смешанных единоборств. Лысый хищник из-за травмы не дрался с февраля, но рискнул попробовать свои силы в бою по правилам бокса с базовым кикбоксёром Александром Иличем, который в конце августа сенсационно отправил в нокаут Александра Шлеменко.

Однако действия россиянина на ринге превзошли все ожидания. На протяжении всех шести раундов он владел неоспоримым преимуществом, наносил удар за ударом и едва не нокаутировал оппонента. Не менее важно, что опытный спортсмен проработал 18 минут практически в одном темпе и не испытал свойственных ему проблем с функциональной готовностью.

Также по теме Уроки боксёрского мастерства: как Исмаилов задавил Илича, а Туйнов нокаутировал Лэйна Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Иличем в поединке по правилам бокса под эгидой организации Pravda Boxing. Исмаилов...

Серб же, напротив, разочаровал. Он оказался не в состоянии воспользоваться серьёзным преимуществом в росте и длине рук и легко позволял россиянину разрывать дистанцию. При этом он практически не попадал по нему, лишь пятясь назад и откровенно стараясь спастись.

Неудивительно, что Исмаилов после победы на скрывал эмоций и в очередной раз проявил свои задатки шоумена. Перед тем, как ответить на вопрос ведущего, он громко выкрикнул: «30 лямов», намекая на гонорар, который получил за схватку. Затем Магомед обратился к публике: «Вам понравилось»? В ответ раздался одобрительный рёв сотен зрителей, пришедших за зрелищем и получивших его.

Спортсмен продолжил веселить собравшихся и отвечая на вопросы журналистов. Сначала он, высказываясь о формате турниров Pravda Boxing (поединки проходят в классических перчатках из конского волоса), в шутку предположил, что скоро дело в единоборствах дойдёт до использования топоров и ножей. По мнению Лысого хищника, правильнее следовать прогрессу и сохранять здоровье атлетов.

Далее корреспонденты серьёзно напряглись, когда к Магомеду подошёл другой известный боец ММА Вагаб Вагабов. Напомним, на взвешивании перед поединком он разбил бутылку об голову товарища, чтобы «привести его в чувство». Впрочем, по их тёплым объятиям стало понятно, что данный инцидент носил постановочный характер. Исмаилов поцеловал друга в голову и поблагодарил за то, что тот «разбудил в нём зверя».

А вот с Иличем Лысый хищник устроил настоящую потасовку, но после поединка подчеркнул, что не держит на серба зла.

«Сейчас мы его догоним и накормим хинкалом... Мне говорят, я задабриваю соперников. В этот раз так не делал. Дёргал и пытался расшатать его психологически. Но после боя всё заканчивается. Мы уже подрались, как Илича не обнять? Если бы я его не обнял, мне было бы стыдно за каждое моё действие, за то, что типа неуважительно себя вёл. На самом деле, я его уважаю», — объяснил россиянин.

Он добавил, что готов сдержать данное обещание и накормить серба хинкалом. Что касается уровня соперника, ветеран MMA посоветовал Иличу поработать над борьбой, в которой тот, по его словам, не продержался бы с ним и двух минут.

«Если бы я боролся, всё было бы гораздо быстрее. Но Илич не борется, он кикер, у него неплохая ударная техника. Он хорошо двигается, машет руками и ногами. Однако повалить Шлеменко — это работа, а повалить серба — победа. У него нет борьбы, ему необходимо поработать над данным аспектом. А так он во всём неплох, в том числе в антропометрии», — отметил Исмаилов.

Он также отдал сопернику должное и выразил уверенность, что поражение от него несильно понизит акции Илича в России.

«Его ещё как будут вызывать. Он отстоял шесть раундов. Мало кто в такой ситуации продержался бы, ведь я хорошо подготовился и сильно прикладывался, нанёс много ударов. Мало пришлось в цель? Ну, извините. Спарринг-партнёры тоже попадают нечасто. Такова специфика нашей профессии. Если мы полжизни работаем над тем, чтобы по нам не попадали, а потом пропускаем, нам нечего делать на ринге», — подчеркнул боец.

Разумеется, не обошлось без вопроса о мести за Шлеменко. По мнению Исмаилова, экс-чемпион Bellator, с которым ему предстоит встретиться в декабре, куда более опасен во всех аспектах, несмотря на то, что не лучшим образом выглядел в последних своих боях.

«Шлеменко, возможно, сможет подниматься из борьбы со мной. Он будет вставать и уходить. Шторм — трудная, серьёзная задачка. Он везде представляет опасность. Не считаю, что отомстил за него. Это спорт. Я поработал для себя, подвигался, повеселился. Мне всё понравилось. Надеюсь, болельщики тоже остались довольны, ведь я старался быть активным», — отметил спортсмен.

При этом ему тут же предъявили претензию, что он не слишком ярко провёл первый раунд. На это Исмаилов ответил, что если бы он не посвятил стартовый отрезок разведке, то «получил бы подзатыльников» от находившегося в углу старшего брата Рамазана.

В ближайших планах у Магомеда долгожданное противостояние с Шлеменко, а вот с кем он встретится далее, пока неизвестно. Однако поклонники жаждут организации третьего поединка с Владимиром Минеевым. Лысый хищник заявил, что готов к нему при условии получения хорошего гонорара.

«Пусть пока разговоры об этом идут, а я пообщаюсь о чеке. Я всегда начинаю с этого. 30 млн рублей? Это мало оказалось. Сейчас подумал и понял: чуть-чуть не хватило. Не хватило на всё, на что хотел потратить. Требовалось немного больше. Мне нужно 40 млн минимум. Это если отторгуют, а если нет — 45», — добавил Исмаилов.

Напоследок спортсмен удивил всех собравшихся и отметил, что пишет книгу, которая должна увидеть свет в скором времени. По его признанию, элементы автобиографии там будут переплетаться с философией Миямото Мусаси и Сунь-цзы. Также он в шутку изъявил желание попробовать себя в качестве ринг-анонсера вместо «голоса русских ММА» Александра Загорского.

Сложилось впечатление, что буквально светившийся от счастья Исмаилов мог ещё долго общаться с журналистами, если бы его не оттащили в сторону представители команды, призывающие друга отправиться на ужин. Однако тот успел с фирменным рыком обратиться к Шлеменко: «Саша, я иду за тобой!»

Резюмируя, Лысый хищник вернулся и подарил праздник как во время боя, так и после него. Остаётся лишь пожелать, чтобы он больше не получал травм и как можно дольше радовал болельщиков не только своими выступлениями, но и жизнерадостностью.