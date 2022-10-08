Исмаилов — после боя с Иличем: желаю вам всем быть победителями в своём деле

Российский боец Магомед Исмаилов поделился эмоциями от победы в поединке с сербом Александром Иличем.

«Илич сильно бьёт. Его дальняя левая сильная. Я её прочувствовал, поверьте мне, просто не дал виду. Это я умею. Видели, как Вагаб Вагабов разбил мне бутылку об голову. Я же ничего не показал. Тут так же. У меня вопрос зрителям: вам понравилось? Да? Это для меня самое главное. Желаю вам всем быть победителями в своём деле. Спасибо за вашу поддержку», — заявил Исмаилов после боя.

Поединок по правилам бокса на турнире Pravda boxing в Москве продлился шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил россиянин.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Ранее российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев одержал победу в поединке по правилам бокса над Николаем Чибисовым.