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Исмаилов — Шлеменко: Саша, я иду за тобой

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Российский боец Магомед Исмаилов после поединка с сербом Александром Иличем обратился к Александру Шлеменко и рассказал о книге, которую пишет.

«Пишу книгу, я думаю, она всем понравится. Она как бы обо мне, так что будет интересно. Можно сказать, что это автобиография, но при этом обучалка такая», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.

Перед уходом из зала после боя с Иличем Исмаилов обратился к Шлеменко.

«Саша, я иду за тобой!» — заявил он.

Поединок по правилам бокса на турнире Pravda boxing в Москве продлился шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил россиянин.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

Ранее Исмаилов поделился эмоциями от победы в поединке с Иличем.

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