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Поединок Исмаилова и Шлеменко пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге

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Российский бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко согласовали дату очного поединка.
Поединок Исмаилова и Шлеменко пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге
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«Исмаилов и Шлеменко сойдутся в клетке 3 декабря и возглавят шоу RCC 13. Турнир пройдёт на многотысячной арене «Уралец», — передаёт ТАСС.

Поединок должен был состояться в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.

На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 13 поражениях. В активе 35-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и ничья.

Ранее Сергей Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Александром Емельяненко.

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