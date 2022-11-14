Поединок Исмаилова и Шлеменко пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге
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«Исмаилов и Шлеменко сойдутся в клетке 3 декабря и возглавят шоу RCC 13. Турнир пройдёт на многотысячной арене «Уралец», — передаёт ТАСС.
Поединок должен был состояться в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.
На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 13 поражениях. В активе 35-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и ничья.
Ранее Сергей Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Александром Емельяненко.