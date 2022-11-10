Узнать больше

Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Емельяненко

Короткая ссылка
Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев оценил возможность реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Емельяненко
  • Gettyimages.ru

«Вероятность нашего боя с Магомедом намного выше, чем их реванша с Александром. После того как Александр проиграет мне, у Магомеда не останется никакого интереса к этому поединку. Сам Исмаилов признавался, что уже сейчас следит за мной, смотрит не как на руководителя промоушена, а как на бойца. Поэтому вижу вполне реальным проведение нашего очного поединка в конце 2023 года», — заявил Еркаев.

Ранее Еркаев объяснил, почему не верит в проведение поединка между Исмаилом Магомедовым и Александром Шлеменко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить