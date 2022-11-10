Еркаев объяснил, почему Исмаилов на захочет проводить реванш с Емельяненко
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«Вероятность нашего боя с Магомедом намного выше, чем их реванша с Александром. После того как Александр проиграет мне, у Магомеда не останется никакого интереса к этому поединку. Сам Исмаилов признавался, что уже сейчас следит за мной, смотрит не как на руководителя промоушена, а как на бойца. Поэтому вижу вполне реальным проведение нашего очного поединка в конце 2023 года», — заявил Еркаев.
Ранее Еркаев объяснил, почему не верит в проведение поединка между Исмаилом Магомедовым и Александром Шлеменко.