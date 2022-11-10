Глава поп-ММА-организации Arena: боя между Исмаиловым и Шлеменко не будет
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«Если бы оба бойца хотели сразиться друг с другом, то эта битва уже давно состоялась бы. Мне кажется, боя между Исмаиловым и Шлеменко не будет. Я изначально в него не верил ввиду разных причин. Схватка была давно анонсирована, но с тех пор несколько раз отменялась. Значит, на то есть веские причины. Магомед и Александр совместно с промоушеном «качают» медиа, постоянно подогревая интерес к этому поединку. Только и всего», — сказал Еркаев.
Ранее Еркаев заявил, что перенесённый поединок с Александром Емельяненко пройдёт в 2022 году.