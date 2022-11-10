Еркаев заявил, что перенесённый поединок с Александром Емельяненко пройдёт в 2022 году

Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев рассказал, что дата перенесённого поединка с бойцом Александром Емельяненко пока обсуждается.

«Сейчас не могу сказать, когда именно он состоится. Необходимо решить много вопросов, в частности с площадкой. До конца года в столице очень плотный график по мероприятиям. Будем подбирать наиболее удобную дату, чтобы это было выгодно нам с финансовой точки зрения и в то же время предоставляло возможность проведения трансляция по телевидению. При этом планируем устроить турнир именно в 2022-м», — сказал Еркаев.

Он также рассказал про финансовые издержки в связи с переносом поединка.

«В данном случае мы обошлись малой кровью, потому что узнали обо всём за неделю. Если бы это произошло позже, встряли бы посерьёзнее. Конечно, промоушен понёс финансовые потери. Но все рекламодатели, партнёры и инвесторы вошли в ситуацию, ещё больше сплотились. Думаю, это даст нам возможность ещё лучше подготовиться к этому мероприятию и провести его на более высоком уровне», — добавил Еркаев.

Ранее Еркаев назвал причину переноса боя с Александром Емельяненко.