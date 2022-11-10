Еркаев назвал причину переноса боя с Александром Емельяненко

Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев объяснил причину переноса поединка с бойцом Александром Емельяненко.

«В связи с невозможностью выделить личный состав для обеспечения безопасности при проведении шоу. Официальный ответ был именно таким», — сказал Еркаев.

Он также рассказал, есть ли новая информация касаемо перенесённого поединка.

«Пока новой информации нет. 11 октября на «ЦСКА Арене» прошло общее собрание с государственными органами столицы. Все инстанции, кроме одной, дали разрешение устроить турнир Arena», — добавил Еркаев.

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