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Еркаев назвал причину переноса боя с Александром Емельяненко

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Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев объяснил причину переноса поединка с бойцом Александром Емельяненко.
Еркаев назвал причину переноса боя с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«В связи с невозможностью выделить личный состав для обеспечения безопасности при проведении шоу. Официальный ответ был именно таким», — сказал Еркаев.

Он также рассказал, есть ли новая информация касаемо перенесённого поединка.

«Пока новой информации нет. 11 октября на «ЦСКА Арене» прошло общее собрание с государственными органами столицы. Все инстанции, кроме одной, дали разрешение устроить турнир Arena», — добавил Еркаев.

Ранее Кормье поставил Нурмагомедова выше Али в рейтинге величайших бойцов всех времён.

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